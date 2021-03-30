ولادة توأم رباعي بعملية قيصرية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء ، عن ولادة توأم رباعي في ميسان

وقال المتحدث باسم الدائرة محمد الكناني أن التوأم هم اثنان من الذكور وبنتان وتمت الولادة في مستشفى الطفل والولادة في ميسان .

واشار إلى أن الولادة كانت بعملية قيصرية اجراها فريق متكامل باشراف الدكتوره نجلاء رسمي وطبيب التخدير الدكتور صبيح جاسم وطبيه المقيمه زينب خضير والممرضه هيفاء رمضان ومساعد تخدير سامر هشام وطبيب الاطفال اماني علي

و أكد أن التوأم الأربعة بصحة جيدة وهم تحت المراقبة في ردهة الخدج ،لافتاً الى ان الكادر الطبي المشارك بالعملية اكدوا نجاح العملية وان الام بصحة جيدة وهي من الحالات النوعية التي يشهدها المستشفى