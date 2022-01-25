وكيل وزارة الثقافة يبحث تعزيز التعاون بين الدول العربية

المستقلة/- بحث  وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل ابورغيف مع وفد الدول العربية المشاركة في مهرجان (للعراق نغني)الإبداعي الدولي بدورته الرابعة الذي انطلقت فعالياته في  بالمدينة السياحية في الحبانية , مشاريع تعزيز التعاون بين البلدان العربية بما يلبي تطلعات شعوبها ومثقفيها, بتنظيم واشراف مؤسسة (الجميع للثقافة والفنون).

وأكد ابورغيف  اثناء  اللقاء، ان هذا المهرجان الذي اقيم تحت عنوان (بالثقافة تتوحد الشعوب وتزدهر) مثابة رسالة عن سعي الوزارة في عودة الفعاليات الثقافية الرصينة الى المدن المحررة من عصابات داعش وخرابها الفادح، فضلاً عن اعادة تفعيل المهرجانات السنوية والفعاليات الفكرية والادبية والابداعية في جميع مدن العراق اتساقاً مع احتفالات الوزارة النوعية بمئوية الدولة العراقية معرباً عن إشادته بالفعاليات التي قدمتها الفرق العربية المشاركة وهي تعكس صورةً زاهية عن تراث بلدانها وثقافاتهم المتنوعة .

من جانبه عبر الوفد الذي يمثل ثقافات وفنون وفولكلور(مصر والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان) عن اعجابهم بادارة المهرجان في تنظيم المنهاج وتنسيق فعالياته المتنوعة وسعادتهم بزيارة الأماكن التاريخية والتراثية التي يزخر بها العراق.

وقدم اعضاء الوفود المشاركة، هدايا تذكارية فولكلورية مع درع ووشاح الإبداع للشاعر نوفل ابورغيف تثميناً لدوره المميز في رعاية ودعم وتعزيز الملتقيات والمهرجانات الثقافية بما يعكس الدور الريادي للعراق في الثقافة العربية ، وعبَّروا عن رغبتهم في تبادل المشاركات مع العراق وفق برنامج يتيح الفرصة لمشاركات اوسع في الاسابيع والمهرجانات القادمة.

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