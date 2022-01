وكيل محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله بتغريدة غامضة

المستقلة /- أثار رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، الجدل حول مستقل “الفرعون” بنشره تغريدة جديدة وغامضة.

وكتب عباس في تغريدة إلى الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو: “إلى المشغول دائما. فابريزيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟”.

The always busy @FabrizioRomano! Happy new year! How’s it going?

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 17, 2022