وكيل محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله بتغريدة غامضة

المستقلة /- أثار رامي عباس، وكيل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، الجدل حول مستقل “الفرعون” بنشره تغريدة جديدة وغامضة.

وكتب عباس في تغريدة إلى الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي ومدربي كرة القدم، الإيطالي فابريسيو رومانو: “إلى المشغول دائما. فابريزيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟”.

ورد عليه رومانو قائلا: “دائما مستعد، كيف حالك يا صديقي”، ليرد عباس من جديد: “أشعر ببعض الملل هذه الأيام”.

وأراد أحد الرواد حسم الجدل بشأن مصير صلاح مع ليفربول، وسأل عباس بشكل مباشر ما إذا كانت تلك التغريدات تتعلق بمستقبل النجم المصري، فرد عباس بشكل مقتضب: “لا، ليست كذلك”.

وكانت تقارير صحفية عديدة، أكدت تعقد المفاوضات بين صلاح وإدارة ليفربول من أجل تجديد عقد المصري.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ويطلب اللاعب المصري راتبا كبيرا من النادي الإنجليزي للموافقة على التجديد، 400-500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، حسب تقارير إعلامية، وهو ما يتنافى مع سقف الرواتب لدى “الريدز”.

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