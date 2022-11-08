وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

المستقلة/- سجاد شنكالي/.. اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن القاء القبض على ما يعرف بـ(موزع كفالات داعش) في محافظة ديالى.

وقال بيان ان رجال وكالة الاستخبارات نفذوا بناء على معلومات استخبارية دقيقة عملية نوعية لملاحقة متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة ديالى، يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة.

واشار البيان الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه.