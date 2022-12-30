وكالات ومجالس الأمن القومي في آسيا الوسطى يناقشون الوضع في افغانستان

المستقلة/- رحيم الشمري/..أكد مستشارو الأمن القومي ومجالس الأمن في دول آسيا الوسطى أهمية ميناء تشابهار وناقشوا المزيد من التطوير لممر النقل ، لأنه لعب دورًا حاسمًا خلال الأزمة الإنسانية في أفغانستان ، وفي تسليم البضائع الإنسانية إلى الأفغان الأشخاص حسب المنظمات الدولية.

و وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول بين الهند وآسيا الوسطى لمستشاري الأمن القومي أمناء مجالس الأمن ،تم حث دول آسيا الوسطى على مراعاة الانضمام إلى ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ، خاصة الهند ودول آسيا الوسطى اعضاء في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) ، وكذلك اتفاقية عشق آباد للنقل الدولي وممر العبور ، دعت دول آسيا الوسطى الأخرى إلى النظر في الانضمام إلى هذه المبادرات .

وفقًا للبيان المشترك عن الاجتماع الأول بين الهند وآسيا الوسطى لمستشاري الأمن القومي ، ناقش المستشارون الأمن الوضع الحالي في أفغانستان وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة ، وكرروا دعمهم القوي لأفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار والأمن .

و وفقًا للبيان الرسمي ، كرر القادة أيضًا أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2593 (2021) ، الذي ينص على أنه لا ينبغي منح أي منظمات إرهابية ، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 ، حق اللجوء أو السماح لها باستغلال الأراضي الأفغانية .

والتاكيد على عدم استخدام أراضي أفغانستان لإيواء أي أعمال إرهابية أو تدريبها أو التخطيط لها أو تمويلها ، وأكد مجددًا أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2593 (2021) ، ولا ينبغي توفير ملاذ أو السماح لأي منظمات إرهابية بما في ذلك تلك التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 لاستخدام أراضي أفغانستان ، اضافة لذلك ، كانت مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي والوضع في أفغانستان هي القضايا المهيمنة خلال اجتماع مستشاري الأمن القومي ، أمناء مجالس الأمن لدول آسيا الوسطى ، الذين اجتمعوا في العاصمة الوطنية .

وقال فيكتور مخمودوف ، أمين مجلس الأمن الأوزبكي ، مخاطبا ممثلي آسيا الوسطى هنا ، إن جدول أعمال مهم في تنسيق الجهود لضمان الأمن الإقليمي ، وتوسيع التعاون العملي بشأن أفغانستان ، وقال أمين مجلس الأمن في طاجيكستان نصرالو محمودزودا إن التحديات والتهديدات الجديدة ، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والتهديدات البيئية والبيولوجية ، آخذة في الظهور على خلفية عدم الاستقرار وعدم اليقين في أجزاء مختلفة من العالم؟

وأكد أن الأيديولوجية المدمرة للغاية للراديكالية الدينية تتقدم بسرعة ، في هذا السياق ، تظل القضايا الأمنية محور التركيز الرئيسي لعملنا ، في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ، تشترك دول آسيا الوسطى والهند في مصلحة مشتركة ، وفقًا لمارات إيمانكولوف ، سكرتير مجلس الأمن في قيرغيزستان .

من ناحية أخرى ، أكد مستشار الأمن القومي أجيت دوفال على جعل مكافحة تمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للهند ودول أخرى في المنطقة ، قال دوفال في كلمته أمام الاجتماع الافتتاحي مع مستشاري الأمن القومي ، أمناء مجالس الأمن مع نظرائه من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان ، أفغانستان قضية مهمة تهمنا جميعًا ، وقال دوفال مخاوف الهند وأهدافها وأولويتها المباشرة والطريق إلى الأمام ، تشبه الكثير مما هو مطروح على الطاولة .

جاء الاجتماع الأول الذي استمر ليوم واحد على مستوى وكالة الأمن القومي ، بعد القمة الأولى في يناير 2022 بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ، وقالت وكالة الأمن القومي دوفال إن قمة الهند وآسيا الوسطى التي عقدت في يناير من هذا العام شكلت أساس اتفاق ، وإن الاجتماع يأتي في وقت يشهد تقلبات كبيرة في العلاقات الدولية وحالة من عدم اليقين بشأن المستقبل .

وتزامنت أول منطقة بين الهند وآسيا الوسطى مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند ودول آسيا الوسطى ، وأن المشاركين دعاوا بقوة خلال الاجتماع إلى التبني المبكر لاتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي ، وجاء التجمع نتيجة للقرار الذي تم اتخاذه خلال قمة الهند وآسيا الوسطى الأولى (27 يناير 2022) ، لتنظيم اجتماعات منتظمة لأمناء مجلس الأمن لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي .