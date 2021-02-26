وقوع قتلى ونحو 100 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية

المستقلة /… أفاد مصدر طبي اليوم الجمعة بوقوع قتلى ونحو 100 جريح من المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية.

وقال المصدر للـ(لمستقلة)… اليوم  إن “وتيرة الأحداث تصاعدت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى من المتظاهرين، ونحو 100 جريح من القوات الأمنية والمتظاهرين”.

وأشار إلى أن “مستشفى الحبوبي يزدحم بالاصابات وادارة المستشفى وجهت باستخدام المرآب الخاص بالعجلات لاستقبال الاعداد المتزايدة من الجرحى”. (النهاية)

ورجح المصدر، “ارتفاع أعداد الإصابات في حال بقي الوضع على ما هو عليه، دون إيقاف عملية الصدامات”. (النهاية)

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