وقف تجاوزات على الأماكن الأثرية في قضاء العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن تمكن قسم حماية الآثار والتراث من إيقاف بعض التجاوزات على الأماكن الأثرية في قضاء العمارة.

وقال إعلام المديرية لـ(المستقلة) بهدف متابعة ورصد التجاوزات الحاصلة على الأماكن التراثية لوحظت بعض التجاوزات على تل الگبان الأثري الواقع في مقاطعة (6) منطقة ابو رمانة حيث وضع احدهم كميات من التراب و أعلام حسينية تمهيدا لبناء حسينية فوق محرمات التل وتم إيقافه على الفور

وأضافت المديرية ان قسم حماية الآثار والتراث التابع لمديرية شرطة ميسان وبإشراف مدير القسم العميد حيدر ضياء يقوم بجهود استثنائية للنهوض بواقع المباني التراثية والأماكن التراثية وحمايتها من التجاوزات الحاصلة. والعمل على إشاعة الثقافة الآثارية وكيفية المحافظة على البيوت التراثية والأماكن التراثية من التجاوز وفق قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ ساري المفعول.

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