وقفة تضامنية مع روسيا في بيت لحم

المستقلة /- نظم العشرات من أبناء بيت لحم وقفة تضامنية مع روسيا ونددوا بالتحيز الغربي لكييف، وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني الذي “يتعرض لأبشع أنواع الاضطهاد” طيلة عقود.

وعبر المشاركون عن دعمهم لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في أوكرانيا، كما نددوا بالانحياز الغربي ضد روسيا وفرض العقوبات المستمر.

كما ندد المشاركون “بالكيل بمكيالين”، والتضامن الكبير مع الشعب الأوكراني، وعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ سنيين طويلة “لأبشع أنواع الاضطهاد”.

وأكد المشاركون كذلك على أن لروسيا الحق في الحفاظ على أمنها، وسط التهديدات المستمرة.

إلى ذلك، تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

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