“وقت مستقطع” لحسم المشاريع المتلكئة في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي ، مساء الخميس ، إن وزارة التخطيط اعطت سقف زمني أقصاه سبعة أيام لحسم ملفات المشاريع المتلكئة في المحافظة واستئناف العمل .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة بلغت أكثر من 30 مشروع “.

وأوضح إن “المحافظ نصيف الخطابي وجه بتشكيل لجنة تتكون من ستة مدراء في ادارة المحافظة وبرئاسة النائب الثاني للمحافظ لحسم تلك الملفات المتلكئة”.