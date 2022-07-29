وفد وزاري يبحث فتح معهدين للفنون الجميلة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان عن وصول وفد وزاري لتقييم المستلزمات والظروف من أجل افتتاح معهدين للفنون الجميلة احدهما للذكور والآخر للإناث.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) إن هذه المعاهد تستقبل الخريجين من الصف الثالث متوسط وسيكون التقديم بداية العام الدراسي وحسب الطاقة الاستيعابية.

وتابع أن معهد الذكور يتكون من قسم الفنون التشكيلية، وقسم الخط والزخرفة. أما الإناث فيحتوي على قسم للتصميم وآخر للخط والزخرفة.

وأشار إلى أن الوفد الوزاري أعلن عن موافقته على افتتاح المعهدين وإنهم بانتظار مصادقة وزير التربية على ذلك وفق تعبيره.