وفد وزاري يبحث فتح معهدين للفنون الجميلة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان عن وصول وفد وزاري لتقييم المستلزمات والظروف من أجل افتتاح معهدين للفنون الجميلة احدهما للذكور والآخر للإناث.

وقال مدير  إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) إن هذه المعاهد تستقبل الخريجين من الصف الثالث متوسط وسيكون التقديم بداية العام الدراسي وحسب الطاقة الاستيعابية.

وتابع أن معهد الذكور يتكون من قسم الفنون التشكيلية، وقسم الخط والزخرفة. أما الإناث فيحتوي على قسم للتصميم وآخر للخط والزخرفة.

وأشار إلى أن الوفد الوزاري أعلن عن موافقته على افتتاح المعهدين وإنهم بانتظار مصادقة وزير التربية على ذلك وفق تعبيره.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

استجابة لرأي الجمهور.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب “المانشافت”

اخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية

اخر الاخبار

لابورتا يأمل اعتزال ميسي بقميص برشلونة

اخر الاخبار

مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين بهجوم صاروخي

اخر الاخبار

برشلونة يعلن عن اتفاق مبدئي لضم كوندي

اخر الاخبار

يوتيوب.. فانتازيا الواقع

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

استجابة لرأي الجمهور.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب “المانشافت”

اخر الاخبار

لابورتا يأمل اعتزال ميسي بقميص برشلونة

اخر الاخبار

برشلونة يعلن عن اتفاق مبدئي لضم كوندي

اخبار العراق

وفد وزاري يبحث فتح معهدين للفنون الجميلة في ميسان

اخر الاخبار

يوتيوب.. فانتازيا الواقع

اخر الاخبار

تعاني من دهنيات وكوليسترول الدم؟ .. إقرأ الآتي

اخر الاخبار

أهم الفوائد العظيمة للجرجير

اخر الاخبار

أهم الفوائد العظيمة للجرجير

اخر الاخبار

برجر وشاورما مخلوطة بلحم خنازير وحمير .. تفاصيل

الاخبار

سجّلت طفل زنا باسم زوجها والنتيجة لا تصدق

اخر الاخبار

مكالمة غامضة تتسبب بمقتل اعلامية مصرية

اخر الاخبار

أمجد توفيق … روائيّا فيلسوفاً

اخر الاخبار

مصرية تحاول أخذ بصمة شقيقتها داخل ثلاجة الموتى .. ما السبب ؟

اخر الاخبار

ابتسام تسكت تقدم ” مباشرة” باللهجة المغربية

اخبار العراق

كربلاء تعلن استعداها امنيا وخدميا لاستقبال عاشوراء

اخر الاخبار

نائب رئيس الحكومة الليبية السابق “يفتح النار” على الجميع

اخر الاخبار

شخصية سعودية تتسبب بإعتزال عمرو أديب