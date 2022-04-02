وفد من البانيا يبحث الاستثمار في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث وفد من جمهورية البانيا مع محافظ ميسان علي دواي الاستثمار في المحافظة.

وقال مكتب دواي في بيان ان الزيارة جاءت استكمالا لتفعيل برنامج التوأمة واتفاق التعاون الخاص ببرنامج الأبتكار الزراعي الذي تم توقيعه العام الماضي بين محافظة ميسان ورابطة اتحاد بلديات البانيا .

و أوضح أن الوفد الالباني مكون من رئيس اتحاد بلديات البانيا، وعمداء أربعة مدن في البانيا، مبينا ان ذلك يأتي ضمن برنامج دعم الانتعاش والإستقرار في العراق من خلال التنمية المحلية والمنفذ بواسطة برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والهادف الى دعم محافظة ميسان في عملية تعزيز القدرات المحلية في مجال الزراعة والتنمية الريفية والاهوار وتنفيذ المشاريع التي تهدف الى ضمان تنمية مستدامة وفعالة .

ونقل البيان عن دواي تأكيده ضرورة تبادل الخبرات والعمل على نموذج تشاركي يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمجتمع أملاً ان تثمر الزيارة عن تحقيق نتائج إيجابية تصب بمصلحة محافظة ميسان وبلديات جمهورية ألبانيا.

و أشار البيان إلى إعداد برنامج خاص للوفد يمكنه من الإطلاع على كافة الجوانب التي تمتاز بها محافظة ميسان ، لافتا الى تضمن برنامج الزيارة في اليوم التالي أجتماع ترأسه المحافظ بين الوفد الألباني وبين مدراء الدوائر المعنية بالتوأمة , وقدم المحافظ في مستهل كلمته في الاجتماع شرح مفصل تناول فيه الخطوات التي تم أعدادها لهذا التعاون والتبادل في الخبرات ونقل التجارب المثمرة التي تصب بمصلحة الجانبين.

وأكد دواي استعداد المحافظة من خلال الرغبة الكبيرة بتحويل هذا التعاون إلى مشروع ناجح يخدم محافظة ميسان وبلديات البانيا والعمل على تحويل محاضر الاجتماعات إلى برنامج عمل واقعي مع وجود المشتركات والتقارب الكبير بين محافظة ميسان وجمهورية البانيا في عدة جوانب منها الادارية والزراعية وغيرها.

كما أعرب عن المحاولات الجادة إلى أغتنام هذه الفرصة وانجاحها بما ينسجم مع السياقات المتبعة في البلد. كما حث مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة على إعتماد الفاعلية والسلوك العملي ومايترتب على المحافظة في هذا الاتجاه .

و قدم معاون المحافظ للشؤون الفنية شرحاً مفصلاً بعرض تقديمي حول خطط المحافظة في إدارة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة ورؤية المحافظة في جوانب عديدة ونبذة مختصرة عن عملية التخطيط في أدراج وتنفيذ المشاريع التي تخص عمل كافة القطاعات منها الصحة والتربية والبلديات والكهرباء.

كما تطرق إلى آلية دعم القطاع الزراعي من خلال دعم الفلاح وتقديم كافة الخدمات له، بعدها قدم معاون مدير الزراعة شرحاً عن طبيعة القطاع الزراعي في المحافظة من خلال عرض البيانات الخاصة بالمحاصيل الزراعية ومقارنتها بالبيانات الخاصة بالمحاصيل الزراعية لجمهورية البانيا. كذلك أسهم مدراء البلديات والبلدية ومركز انعاش الاهوار في تقديم رؤيا عامة عن طبيعة عمل دوائرهم من خلال الاهداف والتحديات.

من جانبه قدم الوفد الالباني شروحاً مفصلة عن كل مدينة يديرون العمل بها مع التركيز على القطاع الزراعي وطبيعة الزراعة فيها وعمل البلديات وسياقاتهم المتبعة والوضع العام للحكومات المحلية الالبانية وعبروا عن سعادتهم الكبيرة وهم يستمعون لشروحات محافظة ميسان مثمنين في الوقت نفسه الإهتمام البالغ في تقديم صورة واضحة عن طبيعة العمل في محافظة ميسان .

وفي نهاية الأجتماع تجول الوفد الزائر في أروقة بناية ديوان المحافظة والتقى بعدد من الموظفين والاطلاع على آلية عملهم، لينتقل بعدها الى جولة ميدانية شملت الارض المخصصة لأنشاء سوق مخصص للباعة المتجولين والممول من قبل المانحين لبرنامج الدعم والتوأمة والاطلاع ميدانياً على الارض وموقعها المخصص لهذا الغرض .

وانتقل بعدها الى زيارة علوة الفواكه والخضار والاطلاع على آلية بيع وتوريد وتسويق المنتوجات الزراعية .

كما زار الوفد كنيسة ام الاحزان وتجول في اروقة الكنيسة وتحدث عن قرب مع القائم بأعمال الديانة الميسحية لينتقل بعدها لزيارة مندى الصابئة المندائيين والاطلاع على طقوسهم الدينية من خلال القائم باعمال الديانة الصابئية الذي قدم شرحاً عن طقوسهم منوهاً الى روح السلام والتعايش السلمي بين جميع الديانات في المحافظة.

كما قام الوفد بالاطلاع على عدد من الاماكن الترفيهية والعامة في مركز المحافظة .

وتضمن جدول اعمال اليوم الثالث أجتماعا مشتركا مع الوفد الألباني في إطار مبادرة التعاون المشترك ضمن” مشروع ميسان للابتكار الزراعي” قدم المحافظ خلاله عرضا تقديميا لمجمل المشاريع المنفذة من قبل المحافظة ومسيرة البناء والاعمار التي شملت جميع القطاعات الخدمية والتي اسهمت بشكل كبير في احداث نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية والفوقية ولجميع الاقضية والنواحي في المحافظة وبجهود استثنائية رغم قلة التخصيصات في الموازنات السابقة.

وشدد المحافظ على مواصلة الجهود لاستكمال جميع المشاريع المخطط لها وفق المواصفات المطلوبة، كذلك تطرق الى العمل الجاد من اجل النهوض بالجانب الزراعي الذي يعتبر واحد من أهم الجوانب كون محافظة ميسان تصنف ضمن المحافظات الزراعية وخصوصاً في محصولي الحنطة والشعير.

ونوه الى ضرورة دعم المزارعين والفلاحين ضمن خطط ومبادرات محلية ودولية , مثمناً زيارة الوفد والاطلاع عن كثب على الجوانب المتعددة في المحافظة.

كذلك تم تقديم شرحاً مفصلاً حول الواقع الزراعي من كافة جوانبه والاهداف والتحديات , كما قدم الوفد عرضاً للمشاريع التي من المؤمل تنفيذها في المحافظة ضمن إطار مبادرة التعاون المشترك لتنمية المجتمعات المحلية المنفذ من قبل منظمة UNDP والممول من قبل الاتحاد الاوربي وبالشراكة مع بلديات جمهورية البانيا ومحافظة ميسان، حيث سيسهم هذا المشروع في إنشاء سوق للمزارعين في المحافظة وجلب خبراء لإعداد خطة زراعية متكاملة ودعم المزارعين من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء منصة الكترونية في اهوار ميسان.

وأبدى الوفد اعجابهم بإدارة المحافظة وبالخطط الخدمية والمشاريع العمرانية وبالمثابرة لانجاح مبادرات التعاون التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات ولكافة فئات المجتمع الميساني.

وفي اليوم الاخير نظمت المحافظة زيارة ميدانية للوفد إلى اهوار ام نعاج للإطلاع على النوع البيئي والاحيائي لهذه الرقعة المهمة في المحافظة والتي ادرجت ضمن لائحة التراث العالمي وللوقوف على هذه البيئة النباتية والأحيائية التي تعاني في هذه الفترة من أنخفاض في مناسيب المياه والتي تأثر بشكل كبير على الزراعة والصيد والسكان في تلك المناطق.

وفي سياق منفصل زار الوفد متحف ميسان واستمع الى شرح كامل من قبل مديرة المتحف عن تاريخ ميسان وحضارة السومريين وأهم القطع الاثرية التي سيتم عرضها في قادم الأيام بعد افتتاح المتحف من قبل السيد المحافظ ومن ثم زار الوفد ملعب ميسان الالمبي واستمع من القائمين على إدارته على مراحل اعماره واحتياجاته .