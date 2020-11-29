وفد عراقي يشارك في اعمال دورة دول التعاون الاسلامي

المستقلة / – شُارك وفد عراقي برئاسة سفير العراق في تونس ماجد عبد الرضا ، في أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجيّة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، تحت عنوان ( متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية )، التي عُقدت في نيامي عاصمة النيجر للفترة من 27 – 28من الشهر الحالي “.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت المستقلة نسخة منه انه , تم إقرار عددٍ من مشاريع القرارات المتعلقة بالدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة “.

كما تم بحسب البيان , إنتخاب حسين إبراهيم طه وزير خارجيّة تشاد السابق أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي إعتباراً من تشرين الثاني 2021 خلفاً للأمين العام الحالي يوسف بن العثيمين”.