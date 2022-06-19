وفد عراقي يبحث مع الجانب السعودي تسهيل دخول الحجاج العراقيين

قوافل الحجاج العراقيين عند الحدود السعودية

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وفد عراقي ، اليوم الأحد ، مع وفد سعودي في منفذ عرعر الحدودي التعاون لدخول الحجاج العراقيين الأراضي السعودي .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “وفدا عراقيا ضم رئيس هيئه الحج والعمرة سامي المسعودي، ومحافظ كربلاء، ونائب محافظ الانبار، ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل وزارة الداخلية ، التقوا وفدا سعوديا في منفذ عرعر من الجانب السعودي “.

وأضاف بحثنا اثناء اللقاء “سبل التعاون والتسهيلات المقدمة لدخول الحجاج العراقيين الأراضي السعودية “.

من جانبه قال قائمقام قضاء عين التمر 90 كم غربي كربلاء رائد المشهداني  في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القضاء أستقبل لليوم الثاني ، وسط استنفار أمني وخدمي كبيرين (١٢٦٩) حاج من محافظات (البصرة  ، وواسط  ، والمثنى ) وتم تفويجهم باتجاه الديار المقدسة عبر منفذ عرعر العراقي السعودي “.

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