وفد خليجي في بغداد للتباحث في تفاصيل استضافة خليجي 25

صورة ارشيفية لاجتماع اللجنة الخليجية في البصرة

المستقلة/- نقل موقع winwin الرياضي عن مصادر خاصة قولهم  أن وفدًا من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وصل بغداد، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس/أب، من أجل التباحث في مواضيع تخص تنظيم بطولة خليجي 25، والتي من المؤمل أن تُقام في مدينة البصرة في مطلع العام المقبل.

وقالت المصادر إن الوفد الخليجي سيناقش موضوع حقوق البطولة المالية، وتنظيم مسألة إبرام عقود الرعاة، فضلًا عن توقيع العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، في تنظيم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الخليجية المقبلة.

وأوضحت ذات المصادر أن زيارة الوفد الخليجي يمنح أملًا كبيرًا للعراق، في نيل حق استضافة البطولة للمرة الثانية بعد 43 عامًا، وتنفي الأخبار التي تتحدث عن نقلها إلى الكويت.

وكانت مصادر إعلامية خليجية ذكرت مؤخرًا أن بطولة خليجي 25 ستُنقل من العراق إلى الكويت، بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها العاصمة بغداد، فيما نفى الاتحاد الخليجي هذه الأنباء.

وكشف رئيس الاتحاد الخليجي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أن الزيارة الأخيرة للجنة الخليجية إلى الكويت روتينية، بحكم أنه البلد البديل، ولا توجد أية نوايا مسبقة لنقل تنظيم البطولة من مدينة البصرة العراقية، بحسب الاتصال الهاتفي الذي جمعه مع رئيس الاتحاد العراقي، عدنان درجال، والذي يشغل كذلك منصب وزير الشباب والرياضة.

 

المصدر : winwin

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