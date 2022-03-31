وفد المنتخب الوطني وصل الى العاصمة بغداد بعد رحلتي السعودية والامارات

وفد المنتخب الوطني وصل الى العاصمة بغداد بعد رحلتي السعودية والامارات

المستقلة /- أفاد المنسق الاعلامي لاتحاد كرة القدم العراقي محمد عماد، اليوم الخميس، بأن وفد المنتخب الوطني وصل الى العاصمة بغداد بعد رحلتي السعودية والامارات .

وقال محمد عماد في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن الوفد باكمله عاد الى بغداد باستثناء اللاعبين المحترفين الذين ذهب كل واحد منهم الى ناديه مباشرة .

وأشار إلى أن الوفد العراقي جميعاً يتمتع بصحة جيدة، ولا توجد اية اصابات في صفوف المنتخب الوطني .

وأخفق المنتخب العراقي في حصوله على بطاقة الملحق بعد أن حل رابعاً اثر فوزه على الامارات وتعادله مع سوريا 1-1.