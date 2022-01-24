وفد المنتخب العراقي يطالب بإعادة الفحوصات 

المستقله/- اعترضت إدارةُ وفد المنتخب الوطنيّ اليوم الاثنين على نتائج الفحوصاتِ التي أجريت يوم أمس الأحد لبعثةِ المُنتخب الوطني، حيث ثبتَ فيها ظهور نتيجة فحص ايجابيةٍ لكلٍ من ياسر قاسم ومناف يونس، إضافة الى المدير الإداري غيث مهنا ومدربِ حراس المرمى أحمد جاسم  والمعالج ياسين خضير  والمُحاسب مصطفى خالد.

وقد طالبت إدارةُ الوفد  بإعادةِ الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابيةً لأنهم أجروا فحوصاتَ الـ PCR قبل السفر الى إيران بساعاتٍ قليلةٍ وكانت نتيجة الفحص سلبيةً.

على صعيدٍ متصلٍ، أجرى المديرُ الإداري، غيث مهنا، اختبارات فحصٍ شخصيّة من خلال عيناتِ الفحص السريعة (الانتيجن) والتي ظهرت من خلالها نتيجةُ الفحص سلبيةً، أي عكس ما ثبت في تقريرِ نتائج الفحص التي تم إجراؤها.

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