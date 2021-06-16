وفد الشركة الصينية للاجهزة الطبية يزور صحة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. بحث وفد الشركة الصينية للاجهزة الطبية مع مدير صحة ميسان علي العلاق متابعة وصيانة الاجهزة الطبية في مشافى المحافظة.

وقال العلاق في تصريح صحفي انه استقبل في مكتبه مدير شركة United imaging للاجهزة الطبية ومدير فرع الشرق الأوسط للشركة في دبي.

وأوضح ان زيارة الوفد جاءت إلى دائرة الصحة لمتابعة عمل وصيانة جهازي المفراس في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي ومستشفى قلعة صالح العام المجهزين من وزارة الصحة والبيئة، مبينا بأنه تم بحث التعاون المستقبلي للصيانة والضمان وتوفير أجهزة رنين عن طريق وزارة الصحة والبيئة.

ونوه العلاق الى سعى الدائرة المتواصل في تنمية وتطوير القطاع الصحي في المحافظة وتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمراجعين.