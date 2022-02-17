وفد التعاون الإسلامي يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون بين المنظمة و العراق

المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد مع وفد الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي برئاسة الامين العام المساعد للشؤن السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في شتى المجالات، وتبادلا الرأي بشأن أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبذلها المنظمة في خدمة قضايا الامة الاسلامية وتعزيز الأمن والسلم والتنمية للدول الاعضاء.

كما اجرى الوفد لقاءات مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين العراقيين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بين الغريبة والطريفة.. إليك أغرب أنواع الفوبيا

اخبار العراق

وفد التعاون الإسلامي يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون بين المنظمة و العراق

اخر الاخبار

بعد حادثة الطفل فواز .. عملية اختطاف جديدة في سوريا

اخر الاخبار

11 عاما على الثورة ضد القذافي

اخر الاخبار

فتاة المقهى أثارت ضجة يوم عيد الحب وتصدرت ترند السعودية

اخر الاخبار

صور الأقمار الصناعية تظهر أدلة جديدة على غزو روسي وشيك

اخر الاخبار

عمر كمال: جزمة هاني شاكر على رأسي

اخر الاخبار

عمر كمال: جزمة هاني شاكر على رأسي

اخر الاخبار

روسيا تنشر 7 آلاف جندي إضافي على حدود أوكرانيا

اخر الاخبار

خبر وفاة المنشد حسين العجمي يهز الكويت والسعودية

اخر الاخبار

فيديو : شمس الكويتية تثير جدل بالاعتداء على شاب بالضرب

ثقافة وفنون

بالزفة السورية.. نسرين طافش تحتفل بمولدها – فيديو

اخر الاخبار

ريان جديد بأفغانستان .. سقوط طفل في بئر وعمليات الإنقاذ مستمرة منذ يومين

اخبار مصر

وفاة اسطورة الزمالك أحمد مصطفى

اخر الاخبار

السماح بأداء الحج لفئتين من غير السعوديين بالحج

اخر الاخبار

أمير الكويت يوافق على استقالة وزيري الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي وواشنطن تجهز الرد