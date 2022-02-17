وفد التعاون الإسلامي يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون بين المنظمة و العراق

وفد التعاون الإسلامي يبحث مع الكاظمي تعزيز التعاون بين المنظمة و العراق

المستقلة/- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد مع وفد الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي برئاسة الامين العام المساعد للشؤن السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة.

وأكد الجانبان أهمية التعاون في شتى المجالات، وتبادلا الرأي بشأن أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبذلها المنظمة في خدمة قضايا الامة الاسلامية وتعزيز الأمن والسلم والتنمية للدول الاعضاء.

كما اجرى الوفد لقاءات مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين العراقيين.