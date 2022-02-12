وفد اقتصادي اميركي يزور الأردن الثلاثاء

المستقلة /- يبدأ وفد اقتصادي وتجاري اميركي رفيع المستوى من ولاية نبراسكا زيارة عمل للأردن يوم الثلاثاء المقبل، للاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة.

وتنظم زيارة الوفد الذي يرأسه وزير خارجية ولاية نبراسكا روبرت ايفنين، وتأتي تحت عنوان “الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي”، غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية.

وتعد ولاية نبراسكا الواقعة بمنطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة، واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية والزراعية، وتشتهر بمجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويضم الوفد أصحاب اعمال يمثلون قطاعات الأدوية والمختبرات الطبية والرعاية الصحية في المنازل ودور رعاية المسنين، وإدارة المياه والاستدامة، والمنتجات الزراعية، وخصوصا الحبوب ومنها الذرة والمنتجات الغذائية ومزارع الأبقار واللحوم ومنتجات الألبان والأعلاف.

كما يمثل الوفد قطاعات شركات مزودي وموزعي المواد الغذائية والتموينية والهندسة الزراعية وأدوات وعدد زراعية وتقنيات الري والتقنيات الصديقة للبيئة والاستشارات بمجال التعليم العالي والجامعات وخدمات الالتحاق بالجامعات واستشارات قانونية متخصصة في شؤون الهجرة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وسيقام على هامش الزيارة التي تستمر يومين ورشة عمل صباح يوم الأربعاء المقبل لمناقشة فرص ومزايا الاستثمار ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك في الأردن وولاية نبراسكا.

واشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الى أهمية الزيارة لمناقشة السبل الممكنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المملكة وولاية نبراسكا، وتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال.

واشاد في بيان صحفي، اليوم السبت، بمستوى علاقات الصداقة التاريخية والسياسية التي تربط البلدين، مؤكدا حرص الاردن على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما.

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