وفد إيراني اقتصادي رفيع المستوى في ضيـافة هيئــة الإستثمار

المستقلة/- أستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سالار محمد أمين، اليوم الإثنين، وفدا رسميا رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي فكري موقر وكيل وزارة الإقتصاد والشؤون المالية ورئيس هيئة الإستثمار والتعاون الإقتصادي .

وإستعرض الجانبان العلاقات الثنائية العميقة في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما يجمع الشعبين العراقي والإيراني من أواصر إجتماعية ، ثقافية ، دينية تأريخية مشتركة تمثل عوامل قوة ودعم لتعزيز التعاون الإقتصادي المشترك .

وعبر محمد امين عن رغبة الجانب العراقي بالإستفادة من المعرفة الفنية والإمكانات التكنلوجية المتقدمة التي يتمتع بها الجانب الإيراني في مجالات إقتصادية مختلفة من بينها ( الصناعات الزجاجية ، المعدنية ، البتروكيمياوية ، التحويلية ، الميكانيكية وغيرها ) .

واكد أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين من خلال فتح المعارض الدائمة وغير الموسمية في المحافظات العراقية والإيرانية وبما يؤسس لمعرفة تفصيلية دقيقة لتلك القطاعات كصناعة السيارات والصناعات الإنشائية والكيميائية وغيرها من الصناعات المهمة مع فتح دورات لإدارة الترويج والأعمال .

واعرب عن امله أن تسهم اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال والإستثمار بين البلدين والذين يمكن من خلالهم تجاوز الكثير من المعرقلات والاشكالات التي تواجه القطاعين الاقتصادي والاستثماري .

من جانبه قدم الوزير الضيف أشكال إستثمارية مقترحة للتعاون الإقتصادي بين الطرفين وفق آليات تتضمن الإستفادة من الجانب المعرفي والفني والتكنلوجي للشركات الإيرانية وأحياناً دعم ملفي الغاز والكهرباء في العراق كبدائل للتمويل اللازم للشراكات المقترحة ، مشيراَ في ذلك الى ملف إنشاء ( مدن صناعية مشتركة ) تحظى هي الأخرى بأهتمام الحكومة الأيرانية لما تمثله من فرص إقتصادية متنوعة بقاعدة كبيرة تستقطب الكثير من الصناعات ورؤوس الأموال والشركات وما يرافق ذلك من حركة إقتصادية واعدة .

كما قدم مقترحا يتضمن انشاء مشاريع استثمارية تعنى بخفض إستهلاك المياه في القطاعات الصناعية والزراعية للبلدين وبما ينسجم مع واقع حال دول غرب آسيا ومنها إيران والعراق وما تواجهه من مشكلة شح المياه التي تحظى بأهمية كبيرة .

ووجه رئيس الوفد دعوة رسمية لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية للاطلاع على واقع الاستثمار .