وفد أمني يشرف على إنشاء سدة ترابية لهور الحويزة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وصل الى محافظة ميسان، الثلاثاء، وفد أمني للإشراف على إنشاء سدة ترابية في هور الحويزة.

وذكرت قيادة عمليات ميسان في بيان ”  أن اللواء محمد الزبيدي قائد عمليات ميسان استقبل الوفد الذي ترأسه  نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، وضم وكيل وزارة الموارد المائية، وقائد الحدود، والمدير العام للهندسة العسكرية للحشد الشعبي، ومدير الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع.

واشار الى ان الزيارة جاءت للإشراف على إنشاء سدة ترابية في هور الحويزة.

واوضح البيان  أن “السدة الترابية ستكون بطول 100 كيلو متر، لغرض ضبط الحدود ومنع حالات التهريب والجريمة المنظمة”.

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