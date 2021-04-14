وفاة 17 مصابا بكورونا و 1159 إصابة جديدة في كردستان

المستقلة /… سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 135815 خلال الموقف الوبائي اليومي .

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 197 أربيل، 353 السليمانية، 541 دهوك، 9 حلبجة، 59 كرميان، وفقا لبيان الموقف الوبائي الصادر عن وزارة صحة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وسجلت الوزارة 485 حالة تعاف: 83 أربيل، 83 السليمانية، 284 دهوك، 1 حلبجة، 26 كرميان، 8 رابرين، ليصل مجموع حالات التعافي 115330.

وأشار البيان إلى وفاة 17 مريضا بالفيروس وكما يأتي: 4 أربيل، 4 السليمانية، 9 دهوك ليكون عدد الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 3831. (النهاية)

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