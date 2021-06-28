وفاة والد الفنان اللبناني إيوان بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفى منذ قليل، مروان أنور بعاصيري والد الفنان اللبناني إيوان، بعد صراع مع المرض، وستجرى الصلاة عليه غدا الثلاثاء فى مسجد الشهداء.

وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء بسبب تفشي فيروس كورونا والاكتفاء باستقبال التعازي عبر الهاتف.

يذكر أن إيوان طرح خلال مسيرته الفنية ثلاثة ألبومات، أولها كان “قلبي سهران” وطرح عام 2004، وحقق وقتها نجاحاً كبيراً في لبنان والدول العربية تحديداً مصر، واشتهر وقتها بأغنية “ذنبي إيه”، وضم الألبوم نحو اثنتي عشرة أغنية، هي: “ذنبي إيه، أهلا وسهلا، قلبي سهران، دايما على بالي، قربني منك، وحياة الحب، ليلة عيد، قلبه على قلبي، اسأل عليا الشوق، ما عاد، بألف حالة، جلى دلوقتي”، من إنتاج شركة “ميلودي”.

وتعاون إيوان مع “ميلودي” أيضا في ثاني ألبوماته “ارجع ليا” وطُرح عام 2007، ثم غاب عن جمهوره نحو 10 سنوات، ليعود من جديد من خلال ألبوم “يا 100 نورت” عام 2017، الذي ضم أغنيات عدّو تم تصوير بعضها على طريقة الفيديو كليب منها: “قوية، عالبال يوماتي، يا 100 نورت”.

 

 

 

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