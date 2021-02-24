وفاة وإصابتان بتدهور باص مدرسة في العاصمة عمان

المستقلة /- توفي صباح، الأربعاء، سائق باص مدرسة خاصة، إثر تدهور حافلته بمنطقة طبربور بالعاصمة عمان.

وقال رئيس شعبة سير العاصمة، العقيد رائد العساف لـ “راديو هلا”، إن سائق الباص فقد السيطرة على الحافلة مما أدى الى تدهورها واصطدامها بمركبة أخرى، وانقلابها في منطقة أبو عليا بطربور.

وأشار الى أن الحادث أسفر عن وفاة سائق الباص واصابة اثنين من المركبة التي اصطدم بها.

وبين أن الباص كان يخلو من الطلبة صباح الأربعاء، مشيراً الى أن مجموعات السير بموقع الحادثة للتحقيق بحيثياتها وازالة العوائق من الطريق.