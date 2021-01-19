وفاة هاري نجل الملياردير بيتر برانت داخل منزله

المستقلة/ منى شعلان/ توفى عارض الأزياء الشهير هاري برانت اليوم الثلاثاء داخل منزله عن عمر يناهز 24 عامًا،وهو ابن الملياردير بيتر برانت والممثلة وعارضة الأزياء ستيفاني.

وكشفت عائلة هاري فى بيان لها، إنه توفي نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات بعد صراع دام سنوات مع الإدمان، وأضافت : “سنظل فى حزن إلى الأبد لأن حياته انتهت بسبب هذا المرض المدمر لقد حقق الكثير خلال 24 عامًا، لكننا لن نحظى أبدًا بفرصة لنرى كم كان يمكن أن يفعل هاري في مستقبله”.

وتابع البيان: “لم يكن هاري ابننا فقط لقد كان أيضًا أخًا رائعًا ، وحفيدًا محبًا ، وعمًا مفضلًا وصديقًا مهتمًا، لقد كان روحًا مبدعة ومحبة وقوية جلبت النور إلى قلوب الكثير من الناس لقد كان حقًا شخصًا جميلًا من الداخل والخارج”.

واعتبرت العائلة أن هاري كان “الرائد في صناعة مستحضرات تجميل لكلا الجنسين بالتعاون مع شقيقه الأكبر “بيتر” وذلك لصالح العلامة التجارية “ماك”.

يذكر أن “هاري” ولد في 3 أغسطس 1996، وهو ابن عارضة الأزياء ستيفاني سيمور (52 عامًا) وزوجها الملياردير بيتر برانت (73 عامًا)”.

وقد عمل هاري كعارض أزياء، وظهر في حملات إعلانية لأشهر العلامات التجارية من بينها “فوغ” و”بالمان”.