وفاة نجمة فرقة The Pointer Sisters المغنية الأمريكية أنيتا بوينتر

المستقلة/- رحلت عن عالمنا المغنية الأمريكية أنيتا بوينتر، التي اشتهرت في فترة السبعينيات كعضو بفرقة الغناء الشهيرة، عن عمر يناهز 74 عامًا، ولم يتم ذكر سبب الوفاة، لكن وكيل الدعاية الخاص بها قال إنها توفيت وسط عائلتها.

وأعلنت عائلتها وفاة أنيتا بوينتر، وذلك في بيان، جاء فيه: بينما نشعر بحزن عميق لفقدان أنيتا، نشعر بالارتياح لمعرفة أنها الآن مع ابنتها جادا، وشقيقتيها جون وبوني.

وأضاف البيان: سيعيش حبها لعائلتنا في كل واحد منا، ويرجى احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة من الحزن والضياع.

وكانت أنيتا تعمل مع الفرقة الموسيقية الاخوات بوينتر التي تتخذ من أوكلاند مقرًا لها، منذ تشكيلها في عام 1969 حتى أجبرت على التقاعد، لأسباب صحية غير محددة في عام 2015.

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