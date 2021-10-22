وفاة ممثل لبناني قدير

المستقلة /- عن عمر ناهز الـ72 عاماً، توفي الممثل اللبناني القدير بيار جامجيان، ولم يتم الكشف عن أسباب وفاته.

ترك بيار بصمة خاصة في عالم الفن، حيث أبدع بجانب الرحابنة إضافة إلى أعمال خاصة لاقت نجاحاً كبيراً .

ومن الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية التي قدمها بيار جامجيان خلال مسيرته الفنية: “سهرية”، “نزل السرور”، “فيلم أميركي طويل”،”المعلمة والأستاذ”، “إبراهيم أفندي”، “الدنيا لمين”،”قيامة البنادق” وغيرها الكثير من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه الجميع.

ونعى الفنان الراحل الكثير من الفنانين منهم ماغي بو غصن، ليليان النمري، وغيرهم.