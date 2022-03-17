وفاة ممثلة خليجية قديرة بشكل مفاجئ والجمهور مصدوم

المستقلة /- عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، توفيت الفنانة العمانية ​شمعة محمد​، بعد اصابتها بنوبة قلبية مفاجئة، أثناء تواجدها في السعودية، لتصوير عمل درامي لصالح محطة mbc.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية خبر الوفاة، في حسابها على تويتر، وعبر كثيرون عن حزنهم وصدمتهم بهذا الخبر المفاجئ، ونعاها عدد كبير من الجمهور والمشاهير، من بينهم الاعلامية مي العيدان التي كتبت: “انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد اثر سكته قلبيه”، واكملت منشورها بالدعاء للفنانة بالرحمة والمغفرة.

كما شارك الإعلامي أحمد آل عثمان صورة للراحلة وعلق عليها بنص النعي والدعاء لها، قائلا:”ان لله وإنا إليه راجعون يرحم أم قيس الفنانة العمانية شمعة محمد ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”، ونعاها ايضا الصحفي عبد الرحمن الناصر.

شمعة محمد ممثلة عمانية من مواليد 1958، في الكويت، شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، منها الشمس تشرق من جديد، بقايا زمان، اسمع وشوف، العاصوف 2 وغيرها الكثير، وارتدت الفنانة الراحلة الحجاب في عام 2006، تزوجت من محمد سبيل، ولديها منه سوسن، سيما، قيس وقيصر.

 

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