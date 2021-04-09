وفاة مطرب الراب الأسطوري DMX بعد تدهور حالته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت عائلة مطرب الراب الشهير DMX عن وفاته اليوم الجمعة داخل مستشفى وايت بلينز في نيويورك بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 50 عامًا.

وقالت عائلة مطرب الراب الشهير، فى بيان لها: “نشعر بحزن عميق للإعلان عن وفاة أحد أفراد أسرتنا DMX، في مستشفى وايت بلينز وعائلته الى جانبه بعد أن تم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي في الأيام الماضية”.

وأضاف البيان : “كان إيرل محارباً مقاتل حتى النهاية، لقد أحب عائلته من كل قلبه، ونعتزل بالأوقات التي قضيناها معه، ألهمت موسيقى إيرل عددًا لا يحصى من المعجبين في جميع أنحاء العالم وسيستمر إرثه إلى الأبد، نحن نقدر كل الحب والدعم خلال هذا الوقت الصعب للغاية، يرجى احترام خصوصيتنا لأننا نحزن على فقدان أخينا وأبينا وعمنا والرجل الذي عرفه العالم باسم DMX، سنشارك المعلومات حول مراسم تأبينه بمجرد الانتهاء من التفاصيل”.

وقد تعرض DMX واسمه الحقيقي إيرل سيمونز ،خلال الأيام الماضية إلى نوبة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى في وايت بلينز بنيويورك ، بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات في منزله.

ويعرف DMX ، الذي يعتبر أحد أكبر الفنانين في حقبة موسيقى الراب في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين ، بمكافحة تعاطي المخدرات ودخل في إعادة التأهيل عدة مرات على مر السنين.

ويعد النجم الراحل من أساطير موسيقى الهيب هوب، وقد تعامل مع فنانين كبار مثل جاي زي وجا رول إيف، بينما قضى عدة سنوات في السجن بعد إدانته بعدة تهم منها الإساءة للحيوانات والقيادة المتهورة وحيازة المخدرات والأسلحة.

 

 

 

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