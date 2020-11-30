وفاة متظاهر متاثرا بجروح اصيب بها في احداث الناصرية

المستقلة /حيدر حسين المشرف /..توفي ، اليوم الاثنين ، متظاهر متاثرا بجروح اصيب بها في المواجهات الاخير في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، لترتفع الحصيلة الى ثمانية قتلى .

وشيع المتظاهرون الجثمان في مسيرة انطلقت من جسر الحضارات وصولا الى ساحة الحبوبي ، مرددين شعارات وهتافات تطالب بمحاسبة المعتدين على المعتصمين .

وكانت ساحة الحبوبي قد شهدت ، يوم الجمعة الماضي ، مواجهات بين انصار التيار الصدري والمعتصمين ادت الى مقتل ثمانية معتصمين واصابة العشرات بجروح بعضها حالات حرجة .