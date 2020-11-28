وفاة متظاهر عراقي أضرم النار بنفسه عقب اقتحام ساحة الاحتجاجات +صور

وكان ناشطون مدنيون قد ذكروا في وقت سابق من صباح اليوم ان قوة من مكافحة الشغب ومكافحة الاجرام ومسلحين من انصار التيار الصدري اقتحموا ساحة واسط للاحتجاجات ومركزها مدينة الكوت، وقاموا بإزالة الخيام بعد ان طردوا المتظاهرين بالقوة.