وفاة متظاهر عراقي أضرم النار بنفسه عقب اقتحام ساحة الاحتجاجات +صور
المستقلة /… افاد مصدر مطلع بوفاة متظاهر اثر اصابته بحروق شديدة جراء محاولته الانتحار عقب اقتحام القوات الامنية لساحة الاحتجاجات في محافظة واسط جنوبي العراق.
واقدم المتظاهر “حسين كاطع” على اضرام النار بجسده إحتجاجا على اقتحام ساحة الكوت معقل المتظاهرين في واسط ، مضيفا إن “كاطع” قد توفي اليوم متأثرا بإصابته.
وكان ناشطون مدنيون قد ذكروا في وقت سابق من صباح اليوم ان قوة من مكافحة الشغب ومكافحة الاجرام ومسلحين من انصار التيار الصدري اقتحموا ساحة واسط للاحتجاجات ومركزها مدينة الكوت، وقاموا بإزالة الخيام بعد ان طردوا المتظاهرين بالقوة.
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