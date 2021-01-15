وفاة متسابق فرنسي في رالي داكار

المستقلة.. توفي متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان بعد 5 أيام من تعرضه لحادث في رالي دكار في السعودية، متأثرًا باصابته.

وخضع الرياضي الفرنسي البالغ من العمر 52 عاما لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة ما بين حائل وسكاكا في 10 كانون الثاني الحالي.

وتوفي شيربان الذي كان يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة سقوطه.

وشيربان هو أول ضحية لهذه النسخة من السباق الشهير الذي انطلق عام 1978 بين باريس ودكار عاصمة السنغال وقتل خلاله كثيرون في الأعوام السابقة.

وقال القائمون على تنظيم السباق إن “شيربان كان فاقدًا للوعي عند وصول الطائرة المروحية الطبية إليه”.