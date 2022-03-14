وفاة مؤسس الحركة الدستورية الملكية العراقية الشريف علي بن الحسين

المستقلة/- اعلن في العاصمة الأردنية،عمان، مساء اليوم عن وفاة مؤسس ورئيس الحركة الدستورية الملكية في العراق الشريف علي بن الحسين، عن عمر ناهز 66 عاما.

و الشريف علي بن الحسين من مواليد بغداد عام 1956، نشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.

والدته الاميرة بديعة هي ابنة علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ فيصل الأول أول ملوك العراق، وابنة أخ عبد الله الأول ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة غازي ثاني ملوك العراق، وشقيقة الأمير عبد الإله الذي كان وصيًا على عرش الملك فيصل الثاني.

حصل على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

وحصل على وسام ملكي من قبل كيغالي، الملك السابق لرواندا، لهدفه المتمثل في إنشاء وسيلة للخروج من الأزمة السياسية في العراق وإنهاء المحنة المأساوية من الناس الذين يعيشون في ظل الإرهاب والطغيان.

عاد الى العراق بعد الغزو الامريكي 2003 واصبح احد اعضاء مجلس الحكم الذي ادار البلد في ظل الاحتلال الامريكي.