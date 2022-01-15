وفاة قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

المستقلة/- أعلن المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية، وفاة السفير الدكتور قيس العزاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الإعلام بالجامعة.

وأوضحت أن السفير قيس العزاوي توفي إثر صراع مع المرض.

والعزاوي سياسي عراقي ينتمي الى التيار القومي الناصري، سبق وعين مندوب للعراق في جامعة الدول العربية لخمسة سنوات، ثم أصبح لاحقا إلى جانب منصبه هذا رئيسا للجنة الإعلام في جامعة الدول العربية.

ودرس السفير قيس العزاوي في مصر عام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس، وكان أتى بالأساس لدراسة القانون، لكنه اتجه لدراسة علم النفس، حيث حصل على الليسانس في هذا المجال عام 1969 من جامعة عين شمس.

وسافر لاحقا إلى فرنسا، حيث درس بجامعة السوربون الفرنسية وحصل منها على درجة الدكتوراة في تاريخ الدولة العثمانية، حيث كان متخصصا في علم الاجتماع العسكري، كما حصل كذلك على درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

عاش السفير قيس العزاوي لأكثر من 35 عاما خارج العراق لمواقفه المعارضة، خصوصا لمعارضته اتفاقية شط العرب بين العراق والجزائر عام 1975. وكان العراق ألغى جواز سفره العراقي، إلا أن السلطات السورية منحته جواز سفر سوري عام 2003.