وفاة قائد الأوركسترا الأمريكي جيمس ليفين

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا مساء اليوم جيمس ليفين أحد أشهر قادة الأوركسترا في العالم عن عمر يناهز 77 عاماً، وكان قد عمل مديراً موسيقياً لأوبرا متروبوليتان بنيويورك على مدى أربعة عقود، قبل أن تؤدي اتهامات بالتحرش إلى فصله منها.

وقال طبيبه الخاص لين هوروفيتس، إن ليفين توفي في بالم سبرينجز بكاليفورنيا، مؤكداً إن ليس هناك أى شبه جنائية والوفاة طبيعية”.

وكان الموسيقي الشهير يحظى بتقدير كبير بين جمهور أوبرا متروبوليتان والموسيقيين والأكاديميين بدار الأوبرا التي أسهم في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم.

ويعتبر ليفين أشهر قائد أوركسترا أمريكي في عصره، وقاد 2500 عرض في أكثر من 80 دار أوبرا منذ بداية عمله في أوبرا متروبوليتان عام 1971، ليتولى إدارتها لفترة أطول من أي مدير غيره منذ تأسيسها عام 1880.

وقلص ليفين نشاطه بدار الأوبرا في 2016 بسبب مشاكل صحية، لكنه فصل منها في 2018 بعد اتهامات بالتحرش في حوادث يرجع تاريخها لعام 1968.