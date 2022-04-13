وفاة طفل مصري أثناء ذهابه للصلاة في المسجد

المستقلة /- شيع أهالي منشأة سلطان بمحافظة المنوفية المصرية، جثمان الطفل إياد مليجي، البالغ من العمر 8 سنوات، والذي توفي أثناء ذهابه إلى المسجد لآداء الصلاة ليلة أمس، جراء سقوط لوح خشبي عليه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الطفل أصيب بكسر في الجمجمة، وكان بصحبته ابنه عمه “أ. س”، والذي أصيب هو الآخر وتم نقله إلى أحد المستشفيات وحالته غير مستقرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، وبحسب موقع “القاهرة 24” طالب الأهالي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أهمل وتسبب في سقوط اللوح الخشبي على الطفلين، فيما ذكرت قناة صدى البلد أن اللوح الخشب سقط من مبنى تحت الإنشاء، ولا تزال التحقيقات جارية.

 

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