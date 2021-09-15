وفاة طرزان الحقيقي .. ووسائل الإعلام تنعاه

المستقلة /- بعيدا عن البشر والعالم المتحضر في فيتنام، توفي “الطرزان الحقيقي”، الذي قضى 40 عاما في إحدى الغابات المنعزلة، عن عمر ناهز 52 عاما، ونعته وسائل الإعلام حول العالم.

وتوفي فان لانغ، “طرزان ” او كما يسمى فتى الأدغال، بسبب إصابته بسرطان الكبد اضطره إلى الاستعانة بالعالم المتحضر في فترات حياته الأخيرة، بعد سنوات طويلة من العزلة التي قضاها في الأدغال بعيدا عن البشر وعن استخدام أي نوع من أنواع الأدوات الحديثة.

وعانى طرزان في آخر أيام حياته بسبب المرض، بحسب “ديلي ميل”.

قال صديق لانغ، الفارو سيريزو: لقد كان إنسانًا جميلًا، سيكون من المستحيل نسيانه، وأنا حزين لرحيله، لكن وفاته تحرير له، لأنه كان يعاني في الأشهر الماضية.