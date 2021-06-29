وفاة شقيقة بدر ومحمد الشعيبى

المستقلة/- منى شعلان/ رحلت عن عالمنا صباح اليوم سميرة الشعيبي، الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين محمد وبدر الشعيبي، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، على خلفية إجرائها عملية زراعة نخاع.

ونشر الفنان السعودي محمد الشعيبي، عبر حسابه الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة سوداء بها دعاء بالرحمة لشقيقته الصغيرة، وعلق : “شقيقتي الصغيرة في ذمة الله”.

كما أعلن بدر الشعيبي وفاة شقيقته عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، قائلاً: “أختي سميرة في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم لا اعتراض.

ومن المقرر دفن الجثمان اليوم بعد صلاة المغرب، ونظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا وسيكون عزاء الرجال فى المقبرة فقط.

يذكر أن سميرة شقيقة بدر ومحمد الشعيبي أجرت، خلال الأسابيع الماضية، عملية جراحية لزراعة النخاع، وتدهورت حالتها الصحية بشدة، حيث طلب الشقيقان من جمهورهما، خلال الأيام الماضية، الدعاء لها بالشفاء من أزمتها الصحية.