وفاة شرطي واصابة 42 عنصرا امنيا بتظاهرات الناصرية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر ، مساء اليوم الاحد ، بوفاة شرطي واصابة 42 من عناصر الامن في المواجهات التي حدثت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” احد عناصر الشرطة توفي اثر اصابته بطلق ناري في منطقة الرأس، فيما اصيب 42 عنصرا امنيا بجروح مختلفة ، في المواجهات التي جرت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين في مدينة الناصرية “.

ولفت الى ان ” صدامات حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين صاحبها تراشق بالحجارة واطلاق نار، وكر وفر “.

وشهدت مدينة الناصرية تظاهرات حاشدة لليوم الرابع على التوالي على خلفية اعتقال عدد من الناشطين ، رافقها قطع للطرق وحرق الاطارات ، وصدامات بين المتظاهرين والاجهزة الامنية ، ولم يتسن على وجه الدقة معرفة حصيلة الاصابات بين صفوف المحتجين .