وفاة زوجة دونالد ترامب .. تعرف عليها

المستقلة /- عبر شبكته الاجتماعية Truth Social، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن وفاة زوجته الأولى إيفانا ماريعن عمر ناهز 73 عاما في نيويورك، وكتب: “كانت امرأة رائعة وجميلة ومذهلة عاشت حياة رائعة وملهمة”.

وكتبت عائلة ترامب في بيان لها: “كانت والدتنا امرأة رائعة قوية في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وأمًّا وصديقة”.

وولدت عارضة الأزياء السابقة ايفانا عام 1949 في تشيكوسلوفاكيا، وتزوجت من ترامب في عام 1977، وفي عام 1992 انفصل الزوجان، وأنجبا دونالد جونيور، وإيفانكا وإريك ترامب.

وعلى صعيد ىخر، عقدت لجنة السادس من يناير، التابعة لمجلس النواب الأميركي، جلسة استماع يوم الثلاثاء، حاولت خلالها، دونالد ترامب، بأكثر المتطرفين عنفا الذين قادوا الهجوم على مبنى الكابيتول، عام 2021، بالاضافة الى محاولة الكشف عن الكذبة التي تسببت بالتطرف الجماعي، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

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وذكرت الصحيفة أن اللجنة تهتم بشكل خاص بالكشف عن أصول هذا التطرف الجماعي، والذي تجلى في أخطر هجوم على مبنى الكابيتول منذ حرب 1812، في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.