وفاة خمسة اشخاص بحادث سير مروع في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أدى حادث سير مروع فجر اليوم الاثنين إلى وفاة خمسة اشخاص من محافظة ميسان. الحادث وقع على طريق الكوت العمارة بعد اصطدام سيارة أجرة نوع (تشالجر) بسيارة حمل ادت إلى وفاة  5من أبناء المحافظة.

مختصون اشاروا إلى أن الشارع في هذه المنطقة متهالك وفيه مشاكل  عدة مثل الحفر والمطبات، فيما اشار اخرون إلى أن اصحاب سيارات الأجرة المسمى محليا (الاوباما) لا يلتزمون بقواعد المرور والسير والسلوك وأنهم يسيرون بسرعة فائقة جدا مما تسبب بازهاق العديد من الأرواح نتيجة هذة السرعة.

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