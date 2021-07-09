وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى أنور السادات بعد صراع مع المرضى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفت  قرينة الرئيس الراحل محمد أنور  السادات  السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

ونعت  رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة

وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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