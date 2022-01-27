وفاة بطل مسلسل قيامة أرطغرل

المستقلة /- بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، توفى الممثل التركي الشهير، إيبرك بيكجان صاحب شخصية السيد (ارتوك) في مسلسل قيامة أرطغرل، في مدينة مرسين، وتداول جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة الفنان، وأبدوا مشاعر الحزن.

وكان قد اعلن بيكجان، في أكتوبر 2021، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصاب بسرطان الرئة، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، وعبر المتابعون حينها عن دعمهم له وتمنوا له السلامة والشفاء، وذلك قبل وفاته بالمرض.

وشارك الممثل التركي في مجموعة من الأعمال الفنية الكبيرة، كان أهمها دوره في من مسلسل قيامة أرطغرل، بأجزاءه الخمسة، بدور طبيب قبيلة الكايي “أرتوك بيه”، الذي لازم أرطغرل ولم يتخلى عنه أبدا، ومن بين الأعمال التي شارك فيها وأحبه بها الجمهور العربي، المسلسل التي تم دبلجته للعربية “سنوات الضياع ” بدورأكرم.

تخرج بيكجان من كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية، قبل ان يبدا حياته المهنية في التمثيل في إسطنبول، ويحصد محبة الجمهور.