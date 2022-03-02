وفاة بطل “عروس بيروت” بطريقة بشعة يتصدر الترند

المستقلة /- تصدر مشهد موت “آدم” بطل مسلسل عروس بيروت ضمن الحلقة 26 من الموسم الثالث، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر الجمهور عن صدمته من هذا السيناريو، حيث ان وفاته في العمل غير متوقعة ومخيّبة للآمال، وخاصة ان دوره كان حاسما ومفصليا في الأحداث.

في التفاصيل تعرض الأشقاء خليل (​جو طراد​) وآدم (أحمد الأحمد​) للطعن على يد بلطجي، ودافع آدم عن خليل ليتأذى بشكل كبير، وتسبب ذلك لدخولهما غرفة العناية المشددة، وفي نهاية الحلقة يخرج خليل من العناية بعد ان تحسنت حالته، الا ان آدم لم يستطع ان يقاوم، وفشلت كل المحاولات بإنقاذه، لتتلقى العائلة صدمة وفاته، وتصدر المشهد الترند.

هذا وكان قد نشر الفنان ظافر العابدين مؤخرا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها من كواليس مسلسل عروس بيروت، مما اثار اعجاب متابعيه، كما أعلن عن تفاصيل أحداث المسلسل التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة، وأكد ان أحداث الجزء الثالث ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد وفاة ليلى ضاهر، وقال: “من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت”.