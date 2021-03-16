وفاة النجم العالمي “يافيت كوتو” أحد أبطال سلسلة جيمس بوند

المستقلة/- منى شعلان/ توفي النجم السينمائي يافيت كوتو عن عمر يناهز 81 عامًا، حسبما أعلنت زوجته ” تيسى سيناون ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت زوجة يافيت كوتو قائلة : “أشعر بالحزن وما زلت مصدومة لوفاة زوجي يافيت، هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لي لأبلغكم جميع المعجبين والأصدقاء وعائلة زوجي”.

وأضافت: “لقد توفي الليلة الماضية..لقد لعبت دور الشرير فى بعض أفلامك ولكن بالنسبة لي و للكثيرين أنت بطل حقيقى..رجل طيب، أب صالح، زوج صالح وإنسان محترم، من النادر جدا العثور عليه..أحد أفضل الممثلين فى هوليوود أسطورة حقيقية..أرقد فى سلام حبيبى، سأفتقدك كل يوم، أنت صديقى المفضل”.

ويعد يافيت كوتو أحد الممثلين القلائل من جيله الذين نجحوا في كسر الصور النمطية العنصرية في هوليوود، ولد عام 1939 في هارلم بنيويورك لأب من أصول إفريقية.

واشتهر يافيت كوتو بتجسيده لأدوار ضابط الشرطة وأيضا الشرير والمجرم وغيرها من الشخصيات القوية على الشاشة، ومن أبرز أعماله شخصية الشرير في الفيلم الشهير Live and Let Die أحد سلسلة أفلام جيمس بوند، وأيضا فيلم Alien عام 1979.

ومن أبرز أعماله الفنية أيضاً: “Midnight Run” و”A Whisper to a Scream” و”Hangfire” و”Extreme Justice” وغيرهم.