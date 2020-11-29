وفاة النجم البريطانى ديفيد براوس عن عمر يناهز 85 عاما

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المستقلة/ منى شعلان/ توفى اليوم الأحد، الممثل ولاعب كمال الأجسام البريطانى ديفيد براوس، الذى اشتهر بشخصية “دارث فيدر” التي قدمها في فيلم “حرب النجوم “في الثلاثية الكلاسيكية ، عن عمر 85 عاما ، بعد صراع مع مرض سرطان البروستاتا.

ونشرت وكالة “وينجتون” عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة نعت من خلالها النجم البريطاني وكتبت: “ببالغ الأسف والحزن المفجع لنا ولملايين المعجبين حول العالم نعلن وفاة ديفيد براوس عن عمر ناهز 85 سنة”.

ديفيد براوس هو لاعب كمال أجسام ورافع أثقال بدأ مسيرته الفنية عما 1967، قدم براوس أول أدواره السينمائية بشخصية المسخ أو الشرير فرانكشتاين، فى واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند وهو Casino Royale، عام 1967.

ومن أشهر أعماله “حرب النجوم” الجزء الأول والخامس والسادس، وفيلم “برتقالة آلية” و”كازينو رويال”، كما ساعد في إعداد الممثل “كريستوفر ريف” لدور سوبرمان، وحصل على العديد من الجوائز بينها رتبة الإمبراطورية البريطانية.

 

 

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