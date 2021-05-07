وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا عصر اليوم الجمعة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

و يعد الموسيقار الراحل من أبرز العلامات الموسيقية في مصر والوطن العربي، إذ تنوعت ألحانه من العاطفية إلى الوطنية والدينية، وقدمت معه الفنانة شادية “مصر اليوم في عيد”، ياسمين الخيام “محمد رسول الله”، وسميرة سعيد “ألف ليلة وليلة”، و” قال جاني بعد يومين”, ومع ماجدة الرومي” بيروت ست الدنيا” و”جريدة” وغيرها.