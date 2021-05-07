وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ رحل عن عالمنا عصر اليوم الجمعة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

و يعد الموسيقار الراحل من أبرز العلامات الموسيقية في مصر والوطن العربي، إذ تنوعت ألحانه من العاطفية إلى الوطنية والدينية، وقدمت معه الفنانة شادية “مصر اليوم في عيد”، ياسمين الخيام “محمد رسول الله”، وسميرة سعيد “ألف ليلة وليلة”، و” قال جاني بعد يومين”, ومع ماجدة الرومي” بيروت ست الدنيا” و”جريدة” وغيرها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد إصابتهما بكورونا

اخر الاخبار

وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا

رياضية

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

رياضية

محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

رياضية

التطبيعية تجري تعديلات على طاقم منتخب الشباب

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

اخبار العراق

تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي

اخر الاخبار

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة بسبب كورونا

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة اسبوع لمواجهة كورونا

رياضية

وكيل جاريث بيل يفتح النار على مورينيو

اخبار مصر

الداخلية المصرية تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

اخر الاخبار

وزارة المياه والري: وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا فى هذه الحالة

اخر الاخبار

أستاذ صحة عامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

اخر الاخبار

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها