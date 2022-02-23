وفاة المنشد الكويتي ‘شبل يام’ بعد تعرضه لحادث

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة المنشد الكويتي حسين العجمي، والشهير بـ «شبل يام»، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع قبل أيام.

وكتب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي عبر حسابه في موقع التواصل «تويتر»: «الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيعا لوالديك وإخوانك، دعواتكم يا إخوان له».

وكان محمد العجمي، شقيق الطفل الكويتي «شبل يام»، قال في لقاء تلفزيوني سابق إن شقيقه في حالة غيبوبة في العناية المركزة؛ بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرّض له، مشيراً لبرنامج «يا هلا» إلى أن علاماته الحيوية في حالة صعود ونزول، وليست مستقرة.

وأوضح العجمي أن تفاصيل الحادث لشقيقه هي اصطدامه بجسم صلب، أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقُّف القلب مدة أربع دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى. لافتاً إلى أن النزيف استمر مع شقيقه أياماً عدة.