وفاة المنشد الكويتي ‘شبل يام’ بعد تعرضه لحادث

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة المنشد الكويتي حسين العجمي، والشهير بـ «شبل يام»، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع قبل أيام.

وكتب الناشط الكويتي المعروف محمد العجمي عبر حسابه في موقع التواصل «تويتر»: «الله يرحمك يا حسين أوجعتنا، بنشتاقلك والله يجعلك شفيعا لوالديك وإخوانك، دعواتكم يا إخوان له».

وكان محمد العجمي، شقيق الطفل الكويتي «شبل يام»، قال في لقاء تلفزيوني سابق إن شقيقه في حالة غيبوبة في العناية المركزة؛ بعد الحادث المروري الأليم الذي تعرّض له، مشيراً لبرنامج «يا هلا» إلى أن علاماته الحيوية في حالة صعود ونزول، وليست مستقرة.

وأوضح العجمي أن تفاصيل الحادث لشقيقه هي اصطدامه بجسم صلب، أدى إلى نزيف في الرأس، وتوقُّف القلب مدة أربع دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى. لافتاً إلى أن النزيف استمر مع شقيقه أياماً عدة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تعرف على سعر (معجون أسنان الذهب) الخاص بمحمد رمضان

اخر الاخبار

إلهام شاهين تكشف آخر التطورات الصحية لسمير صبري

اخر الاخبار

أنقرة تطلب من الإمارات تسليمها زعيم المافيا التركية

اخر الاخبار

وفاة المنشد الكويتي ‘شبل يام’ بعد تعرضه لحادث

اخبار مصر

مصر : تحذير من استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب

اخر الاخبار

نصائح بسيطة لقوام ممشوق بعد سن الـ50

اخر الاخبار

مكالمة مسربة تورط حمو بيكا.. واتهامات بالرشوة

اخر الاخبار

مكالمة مسربة تورط حمو بيكا.. واتهامات بالرشوة

اخر الاخبار

فقد النطق.. تطورات الوضعه الصحي لأحمد حلاوة

اخر الاخبار

أمراض أخرى ناتجة عن النوم الكثير والطويل

اخر الاخبار

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

اخر الاخبار

قائمة أغلى 10 سيارات يمتلكها المشاهير!

اخر الاخبار

حذف جميع كليبات “عمرو دياب” من قناته على يوتيوب

اخر الاخبار

أمير سعودي ينشر تواقيع ملوك السعودية السبعة

اخر الاخبار

لأول مرة.. السعودية تحتفل بـ (يوم التأسيس) ما السبب ؟

اخر الاخبار

فوائد البرتقال للعظام

اخر الاخبار

أمير قطر: سنرفع إنتاجنا من الغاز