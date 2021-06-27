وفاة المنتجة المصرية اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض

المستقلة/- منى شعلان/ توفيت قبل قليل المنتجة المصرية اعتماد خورشيد، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

وولدت اعتماد خورشيد في 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

وأسست “معامل اعتماد خورشيد” للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: “العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة”، كما أنتجت أفلاما منها: “أولاد الملجأ”، و”جمعية قتل الزوجات الهزلية”.

يذكر أن اعتماد خورشيد، ليست والدة الفنان الراحل عمر خورشيد كما يظن البعض، لكنها زوجة والده فقط.

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