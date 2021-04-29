وفاة الممثل الإسباني خوان خويا بورجا صاحب أشهر ضحكة في العالم

المستقلة/- منى شعلان/ توفي الممثل الإسباني الشهير خوان خويا بورجا، عن عمر يناهز 65 عاما، فى مستشفى أشبيلية بعد صراع مع المرض.

ويعد خوان خويا صاحب أشهر ضحكة انتشرت في السنوات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حقق فيديو له يظهر فيه يطلق النكات ويمزح مع مقدم برنامج تليفزيوني انتشارا واسعا على الإنترنت، وتفاعل الكثيرون معه ووضعوا مقاطع صوتية بلغات عدة على المقطع.

مقطع ضحك خوان خويا تم استعماله في العديد من المقاطع الساخرة المركبة، ويعد واحدا من اشهر المقاطع التي تم عمل meme وcomic عليها.

وكان خوان خويا الشهير بـ El Risitas يعاني مؤخرا من المرض، وفي سبتمبر عام 2020 الماضي، تم إدخاله إلى مستشفى دي لا كاريداد في إشبيلية بإسبانيا، حيث خضع لتدخل لعلاج مشكلة في الأوعية الدموية، وبقي في المستشفى حتى يوم وفاته مساء الاربعاء، وسط حزن كبير لمحبيه.

وحرص العديد من محبي الممثل الإسباني خوان خويا على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن ضحكته التي أسعدت الملايين حول العالم ستظل خالدة.